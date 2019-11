Ion Tiriac o elogiaza pe Simona Halep: „Meciul pe care l-a facut cu Serena Williams in finala Wimbledon poate sa fie inscris in Cer.”

Ion Tiriac a catalogat victoria Simonei Halep de la Wimbledon ca fiind cel mai frumos cadou pe care jucatoarea din Constanta l-ar fi putut oferi Romaniei.

Ion Tiriac a tinut sa precizeze ca victoria Simonei Halep la Wimbledon in acest an a fost o surpriza, data fiind calitatea jocului romancei in primele tururi ale celui de-al treilea Grand Slam al anului.

Jucatoarea din Constanta a intrat in istoria tenisului, devenind prima sportiva din Romania care castiga pe iarba londoneza, dar si cea mai rapida castigatoare intr-o finala de Slam, invingand-o pe Serena Williams dupa numai 56 de minute.

Ion Tiriac: „Meciul pe care l-a facut Halep in finala Wimbledon poate sa fie inscris in Cer. ”



„Simona este alt om. Am fost mai bucuros decat toata Romania asta la un loc de cadoul pe care ni l-a facut (n.r. victoria de la Wimbledon). Halep nu a jucat deloc bine la inceputul Wimbledonului, eu am fost acolo in turul 2 si am vazut meciul cu „Buzarescu”, „Buzunarescu”, sau cum se numeste domnisoara asta. Au jucat amandoua mediocru. Iar meciul pe care l-a facut Halep in finala poate sa fie inscris in Cer, in carti, din toate punctele de vedere, si mental, si tehnic. Un Wimbledon este mai pretios chiar si decat o medalie olimpica,” a spus miliardarul roman in cadrul emisiunii „Prietenii lui Ovidiu.”

„Eu foarte rar i-am dat indicatii Simonei, iar in ultima vreme mai deloc. Am o relatie cu Halep care nu este cea mai normala, pentru ca e aceeasi relatie pe care am avut-o cu toata lumea, inclusiv cu Boris Becker. Nefiind dependent de un jucator, chiar daca as avea o relatie oficiala cu Halep, ar fi aceeasi situatie in raport cu mine,” a adaugat Ion Tiriac pentru GSP.

Simona Halep a pierdut un singur set la editia 2019 a turneului de la Wimbledon, impotriva Mihaelei Buzarnescu. A fost 6-3, 4-6, 6-2 pentru jucatoarea care avea sa aduca Romaniei primul titlu castigat vreodata de vreun sportiv roman la Wimbledon.

Rezultatele Simonei Halep la Wimbledon 2019



Turul 1: 6-4, 7-5 cu Aliaksandra Sasnovich (Belarus)

Turul 2: 6-3, 4-6, 6-2 cu Mihaela Buzarnescu (Romania)

Turul 3: 6-3, 6-1 cu Victoria Azarenka (Belarus)

Optimi: 6-3, 6-3 cu Cori Gauff (SUA)

Sferturi: 7-6, 6-1 cu Shuai Zhang (China)

Semifinale: 6-1, 6-3 cu Elina Svitolina (Ucraina)

Finala: 6-2, 6-2 cu Serena Williams (SUA)