US OPEN 2019 | Numar record de suporteri prezenti la meciuri. Cifrele stabilite la turneul de la Flushing Meadows

US Open 2019 a adus un record in ceea ce priveste prezenta spectatorilor in interiorul complexului Billie Jean King de la New York.

Nu mai putin de 737,872 de iubitori ai tenisului au intrat in complexul de la Flushing Meadows, cu aproximativ 5,000 mai multi decat anul trecut, cand la US Open au intrat 732,663 de oameni.

Recordul ia in calcul totalitatea oamenilor veniti sa asiste la meciuri in timpul celor doua saptamani ale turneului.

Incluzand „Saptamana fanilor”, adica saptamana de calificari care precede turneului propriu-zis, in care se desfasoara diverse activitati pentru fanii tenisului, US Open a adus in acest an o prezenta de 853,277 de spectatori.

Rating-ul mediu al audientei TV in SUA pentru finala Rafael Nadal vs. Medvedev a fost de 2.0, cu 33% mai mare decat rating-ul finalei de anul trecut. A fost cea mai urmarita finala US Open la televizor din 2015 incoace.