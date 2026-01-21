Detensionarea unei situații explozive! Asta a însemnat Cupa Africii pe Națiuni pentru conflictul Mohamed Salah – Arne Slot, care a apărut, la Liverpool, înaintea Sărbătorilor de Iarnă.

În acel moment, plecarea egipteanului de la campioana din Premier League părea inevitabilă. S-a și spus că meciul Liverpool – Brighton (2-0), disputat pe 13 decembrie, a fost ultima apariție a lui Mo pe Anfield. Acum însă, la cinci săptămâni după acel moment, situația pare total diferită. Ceea ce reiese și din discursul lui Arne Slot, înainte de Marseille – Liverpool (diseară, 22:00), în penultima etapă din Champions League.

Arne Slot: „Și dacă aveam 15 atacanți, tot eram încântat că s-a întors Salah!“

Salah s-a alăturat deja lotului „cormoranilor“ și s-a și antrenat alături de colegii săi de la Liverpool, după revenirea de la Cupa Africii. Iar antrenorul Arne Slot l-a inclus în lotul deplasat, la Marseille, pentru meciul din această seară.

Managerul olandez a fost întrebat în ce relație mai e cu Mo, după „ruptura“ apărută înainte de Sărbători. Răspunsul lui Slot a lăsat de înțeles că momentul a fost depășit, cel puțin deocamdată.

„Mo a fost un om important pentru acest club, pentru mine, așa că mă bucur că s-a întors. Și dacă aș fi avut 15 atacanți în lot, tot m-aș fi bucurat că s-a întors Salah“, a spus managerul englezilor.

Cât timp a fost la Cupa Africii pe Națiuni, „Faraonul“ a ratat șapte partide ale „cormoranior“. Revenirea sa în lot e o veste excelentă pentru Liverpool și în contextul pierderii lui Alexander Isak, care și-a fracturat piciorul.

