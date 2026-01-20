Naționala României de handbal masculin a încheiat fără punct participarea la EHF EURO 2026, după înfrângerea dramatică suferită în fața Macedoniei de Nord, scor 23-24, în ultima etapă a fazei grupelor.



Tricolorii au revenit spectaculos de la minus cinci goluri, au egalat pe final, dar au primit golul decisiv în ultima secundă. VEZI REZUMATUL AICI



După eșecurile cu Portugalia, 34-40, și Danemarca, 24-39, România încheie Grupa B pe ultimul loc și părăsește competiția fără niciun punct.



Ungurii au reacționat imediat ce România a fost învinsă de Macedonia de Nord



Imediat după meci, presa din Ungaria a analizat confruntarea. Jurnaliștii de la nemzetisport.hu au scris că succesul Macedoniei nu a fost suficient pentru a-i ajuta decisiv în lupta pentru calificare.



„Macedonia de Nord nu a reușit să dea lovitura. Nu a putut câștiga împotriva României la o diferență suficient de mare pentru a avea șanse reale de calificare în cazul unei înfrângeri cu Portugalia. Portugalia își poate permite chiar și o înfrângere la 16 goluri diferență”, au notat ungurii.



Cel mai bun marcator al meciului a fost Filip Kuzmanovski, cu 9 goluri. Pentru România s-au remarcat Ionuț Nistor, cu 8 goluri, și Călin Dedu, cu 4 reușite. În poartă, Mihai Popescu a avut 10 intervenții decisive și a fost desemnat omul meciului.

