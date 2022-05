Când îți întâlnești idolul, la 20 de ani: postura curioasă adoptată de Iga Swiatek, în discuția cu Rafael Nadal

Campionii en-titre ale turneelor ATP Masters și WTA 1000 de la Roma, Rafael Nadal și Iga Swiatek au purtat o conversație pe terenul de joc, cu ocazia ultimelor antrenamente făcute înainte de primele meciuri pe care le vor disputa în capitala Italiei.

Cunoscută pentru faptul că a căutat ocazii de a vorbi cu idolul său, Rafael Nadal (35 de ani, 4 ATP), Iga Swiatek (20 de ani, 1 WTA) s-a angajat într-o discuție cu tenismenul spaniol, așezat pe banca de odihnă, în timp ce aceasta i-a vorbit, stând în picioare. „Arată de parcă îi rezumă profesorului cartea citită,” a comentat Courtney Nguyen, jurnalistă WTA.

Fanii tenisului au remarcat că timiditatea noului număr 1 WTA, în interacțiunile cu cel mai titrat tenismen din istorie, iar imaginea publicată de organizatorii întrecerii de la Roma confirmă această observație.

Jucătoarea poloneză a admis, în urmă cu o lună, că utilizează top spin-ul pentru că încearcă să copieze anumite aspecte din jocul idolului său în tenis, Rafael Nadal. Cât despre relația de prietenie pe care a dezvoltat-o cu acesta, Swiatek a oferit un răspuns moderat.

„Nu știu dacă e o prietenie, sincer. Să pot vorbi cu el e o experiență minunată pentru mine, un vis devenit realitate. E o sursă de inspirație pentru mine.

A fost incredibil în finala Australian Open și este jucătorul care nu renunță niciodată. Aș vrea să am aceeași încredere de sine și să continui să trag tare, indiferent de scor. E un model pentru mulți oameni, dar eu sunt o mare fană de-ale lui,” a spus Iga Swiatek după câștigarea turneului WTA 1000 de la Indian Wells.

