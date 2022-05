Sorana Cîrstea (32 de ani, 26 WTA) a fost eliminată în primul tur al competiției WTA 1000 de la Roma de către Ons Jabeur (27 de ani, 7 WTA), scor 6-0, 7-6.

Partida s-a desfășurat pe durata a 76 de minute, dar primele douăzeci și trei de minute au fost de uitat pentru sportiva din țara noastră. Jabeur a dominat-o în aproximativ toate schimburile, Cîrstea câștigând doar zece puncte în setul întâi.

