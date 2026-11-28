Universitatea Craiova a făcut una dintre cele mai bune investiții din ultimii ani, în momentul în care a achitat suma de un milion de euro pentru transferul lui Assad Al-Hamlawi de la Slask Wroclaw (Polonia).

La un an și jumătate de la această mutare, Al-Hamlawi, cu cifre excelente în Bănie și intrat în circuitul naționalei Palestinei, și-a mărit substanțial cota. Ceea ce reiese din evaluarea făcută de transfermarkt.com. Sursa citată estimează că vârful de 1,88 de metri valorează 2 milioane de euro. Atenție: această sumă a fost trecută în dreptul lui Al-Hamlawi, la ultima actualizare a site-ului, în iunie. Între timp, cu 14 goluri în 14 meciuri, în perioada septembrie – octombrie, atacantul Universității a trecut la un nivel superior. Vom vedea confirmarea acestei situații, la următoarea actualizare făcută de transfermarkt.com.

Palestinienii sunt convinși: „Al-Hamlawi va merge în Egipt sau în Spania“

Văzând cum curg ofertele pentru starul echipei sale, finanțatorul Mihai Rotaru i-a fixat prețul lui Al-Hamlawi, în cadrul intervenției sale, la Fanatik: 5 milioane de dolari. Practic, omul de afaceri a confirmat ce scrisese și presa arabă, după negocierile din ultimele luni pentru Assad Al-Hamlawi.

Declarațiile pe care Mihai Rotaru tocmai le-a oferit au ajuns în presa din Palestina. Pentru microbiștii din această țară, internaționalul Craiovei e cel mai important fotbalist al primei reprezentative. Site-urile dedicate fotbalului palestinian au ajuns să dea meciurile Universității, prin stream, astfel încât fanii să aibă posibilitatea de a-l vedea pe Al-Hamlawi la lucru.

Acum, când Mihai Rotaru a confirmat prețul lui Al-Hamlawi, arabii au fost convinși că plecarea jucătorului de la Craiova e iminentă.

„Assad Al-Hamlawi e un atacant foarte căutat, la ora actuală. Vârful nostru a devenit o țintă pentru echipele importante din zona arabă, dar și pentru formații din Occident. După anunțul patronului Universității Craiova, e clar că Al-Hamlawi e pe picior de plecare. Rămâne de văzut dacă transferul se va oficializa, în ianuarie, sau în vară. Destinația? Egipt sau Spania. Din aceste țări au venit cele mai importante oferte pentru internaționalul nostru“, a scris Mahmoud Saqa, editorialist pentru Palsport News Agency.

În continuarea textului său, jurnalistul arab s-a referit la calitățile care l-au făcut pe Al-Hamlawi o țintă pentru mai multe echipe.

„Al-Hamlawi are toate caracteristicile unui vârf de careu. E puternic, înalt și capabil de a câștiga duelurile aeriene. De asemenea, e un atacant care știe cu mingea, posesor al unui șut puternic. Așadar, nu e doar mare și înalt, dar are și o tehnică remarcabilă. Nu degeaba antrenorul lui Getafe l-a lăudat, după meciul cu Universitatea Craiova din Conference League. Chiar Getafe rămâne o posibilă destinație pentru Al-Hamlawi“, a scris Mahmoud Saqa.

În 69 de partide pentru Universitatea Craiova, Assad Al-Hamalwi, născut și crescut în Suedia, a adunat 27 de goluri și 5 pase de gol. Pentru naționala Palestinei, țara natală a tatălui său, Ghassan, vârful oltenilor a marcat de cinci ori, în cele opt selecții adunate până acum.