Laurențiu Reghecampf l-a scos din primul 11 pe fotbalistul despre care Gigi Becali a spus că nu va mai intra niciodată în formula de start.

Primul 11 al lui FCSB în meciul cu Csikszereda

Ștefan Târnovanu rămâne în poartă și la meciul cu Csikszereda. Laurențiu Reghecampf nu a efectuat nicio modificare în compartimentul defensiv. Duarte și Dawa se vor afla în centrul apărării, iar flancurile vor fi protejate de Vali Crețu, respectiv de Pădurariu. La închidere, Risto Radunovic și Karlo Muhar vor face din nou cuplu în fața apărării.

Schimbările apar, însă, când vine vorba de atac și pare că Laurențiu Reghecampf a ținut cont de ordinele lui Gigi Becali. Patronul de la FCSB declarat că nu îi va mai permite lui Reghe să îl titularizeze pe Aymen Boutoutaou. Zis și făcut! Boutoutaou este pe bancă, iar în locul său a fost titularizat Alexandru Stoian.

Joao Paulo, Stoian și Denis Drăguș vor evolua în spatele vârfului David Miculescu.

Echipa de start a lui FCSB:

FCSB: Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu - Muhar, Radunovic - Joao Paulo, Stoian, Drăguș - Miculescu

Rezerve: Popa, Gnahore, Garita, Arad, Popescu, Avram, Batubinsika, Cisotti, Toma, Stancu, Popa

Ce a spus Gigi Becali despre Aymen Boutoutaou

”Îl mai vezi tu acum pe Boutoutaou titular? A vrut Reghecampf să-l bage. O să vezi cum fac eu acum, următorul meci. O să mai fie Boutoutaou titular? Păi să nu joace Stoian? E 3 clase peste el!”, spunea Gigi Becali zilele trecute.