Calificati in finala de la Roma, Nadal si Djokovic rad de noua generatie: "Dupa ce l-am batut pe Tsitsipas, am ras cu Rafa in vestiar."

Finala turneului ATP Masters 1000 de la Roma va fi cel de-al 57-lea meci direct dintre Rafael Nadal si Novak Djokovic.

Rafael Nadal si Novak Djokovic s-au calificat in finala turneului ATP Masters 1000 de la Roma. Daca misiunea tenismenului spaniol nu a fost usoara, avandu-i ca adversari in drumul spre ultimul act pe Jannik Sinner, Denis Shapovalov, Alexander Zverev si Reilly Opelka, sarcina lui Novak Djokovic a fost o nota mai complicata, in conditiile in care liderul mondial a jucat in aceeasi zi cinci seturi, doua impotriva lui Stefanos Tsitsipas, in faza sferturilor si trei in semifinale, contra italianului Lorenzo Sonego.

Succesul campionului de la Australian Open in fata grecului Stefanos Tsitsipas a fost remarcabil, Djokovic revenind de la 4-6 si impunandu-se, la reluarea jocului, scor 7-5, 7-5. Meciul a avut loc la trei saptamani dupa ce Rafael Nadal l-a invins pe Tsitsipas in finala de la Barcelona, in ceea ce a fost cel mai lung meci al anului in ATP exceptand turneele de mare slem.

Novak Djokovic’s day began at 11am. It ends at 9:23pm. He’s finally beaten Lorenzo Sonego - the Italian showman who brought so much to this tournament - 6-3, 6-7, 6-2. Tomorrow? Nadal vs Djokovic for the 57th(!!!) time. It’s been 5 years since Djokovic won on clay. — The Tennis Podcast (@TennisPodcast) May 15, 2021

Victoriile obtinute de Nadal si Djokovic in fata lui Tsitsipas, unul dintre reprezentantii de seama ai noii generatii in tenis au rezultat in glume facute de numerele 1 si 3 ATP pe seama varstei lor. "Am ras putin cu Rafa in vestiar, dupa ce l-am batut pe Tsitsipas. Am glumit, spunand ca batranii inca nu se dau batuti. Acum cateva zile, l-am vazut undeva spunand ca el, Roger si cu mine suntem batrani, dar nu sunt de acord. Cred ca aratam o energie diferita si proaspata. Am ras si la asta," a relatat 'Nole, potrivit Punto de Break.

Rafael Nadal si Novak Djokovic joaca la Roma cel de-al 57-lea meci direct al carierei. Pe zgura, Nadal il conduce pe Djokovic cu 18-7 si se poate mandri cu performanta de a nu mai fi pierdut in fata sarbului pe aceasta suprafata de 5 ani.

"E grozav sa joc contra lui Rafa in finala. E jucatorul cu care m-am intalnit cel mai des in cariera mea, fara vreo indoiala, cel mai mare rival al meu. Sa joc impotriva lui pe zgura in finala unui dintre cele mai mari turnee ma motiveaza la maximum. Chiar si dupa toate meciurile directe prin care am trecut de-a lungul carierelor noastre, inca exista incantare atunci cand ne confruntam. Sunt fericit ca aratam ca nu dam inapoi in urma atacurilor noii generatii," a prefatat Djokovic finala.

Finalele jucate de Rafael Nadal si Novak Djokovic la Roma:



2009: Rafael Nadal - Novak Djokovic 7-6(2), 6-2

2011: Novak Djokovic - Rafael Nadal 6-4, 6-4

2012: Rafael Nadal - Novak Djokovic 7-5, 6-3

2014: Novak Djokovic - Rafael Nadal 4-6, 6-3, 6-3

2019: Rafael Nadal - Novak Djokovic 6-0, 4-6, 6-1