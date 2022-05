Simona Halep - Danielle Collins, miercuri, după ora 18:00

Simona Halep și Danielle Collins, finaliste învinse în edițiile 2018, respectiv 2022 ale Openului Australian se vor întâlni într-unul dintre cele mai puternice meciuri ale turului secund din cadrul competiției WTA 1000 de la Roma.

Scorul întâlnirilor directe dintre Simona Halep și Danielle Collins este egal, 1-1. Halep a învins-o pe Collins, în turul 1 al US Open 2014, 6-7, 6-1, 6-2, iar Collins i-a administrat un eșec româncei la revenirea acesteia în circuit, în vara anului trecut, după dubla ruptură musculară suferită tocmai la Roma.

În cel mai recent meci direct, din cadrul Mastersului Canadian, Halep a pierdut în trei seturi, 2-6, 6-4, 6-4.

Beneficiind de tur liber în runda inaugurală, Danielle Collins (9 WTA) va aborda partida cu Simona Halep având un plus de prospețime, dar sportiva din țara noastră are plusul de a se fi conectat deja la atmosfera romană, în meciul câștigat cu Alize Cornet, scor 6-4, 6-4.

A fine way to finish ????

???????? @Simona_Halep passes a tough test from Cornet to set up a second-round clash with Collins!#IBI22 pic.twitter.com/gCkL6pf41R