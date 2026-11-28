Universitatea Craiova este lider în Superliga după 16 etape disputate și are 36 de puncte.

Pe locul doi se află Rapid la două „lungimi” de olteni, iar pe poziția a treia este Dinamo, la trei puncte de lider.

Adrian Mititelu a numit favorita la titlu în Superliga

Patronul lui FCU Craiova a vorbit despre lupta la titlu din Superliga și a spus că Universitatea Craiova are cele mai mari șase să câștige întrecerea internă din România.

Adrian Mititelu o vede și pe Dinamo sus, dar crede că nu va avea șanse în fața echipei antrenate de Filipe Coelho.

„Candidata numărul 1 la titlu este CSU și, dacă văd pe cineva să vină acolo, e Dinamo, care vine să îi încurce, pe altcineva nu văd. Dinamo pasează cum nu pasează nimeni în Liga 1, are un joc atât de frumos, dacă mai avea și un atacant…

Cum poți să te bați cu atacanții pe care îi are CSU când tu vii cu niște jucători… N-ai cum”, a declarat Adrian Mititelu, pentru Prima Sport.