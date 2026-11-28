Jurnalistul BBC Kris Holland a tras primele concluzii după primul meci al lui Edi Iordănescu pe banca celor de la Watford.
Reacția BBC după debutul lui Edi Iordănescu la Watford
La debutul la Watford, Edi Iordănescu a obținut doar un punct pe terenul lui Derby, scor 0-0, în etapa a 18-a din Championship.
Holland a remarcat că echipa antrenorului român a început jocul mai slab decât ”lanterna roșie” din Championship, însă Iordănescu a reușit să ”regleze” lucrurile pe parcurs, iar Watford a reușit să plece de pe stadionul lui Derby cu un punct.
Jurnalistul de la BBC a făcut referire și la golul anulat al lui Derby, care i-a stârnit îngrijorarea lui Edi Iordănescu, motiv pentru care tehnicianul român a făcut mutările corecte pentru a se asigura că noua sa echipă nu va pleca fără niciun punct.
”Derby County și Watford nu au reușit să-și reducă grijile privind retrogradarea din Championship, încheind la egalitate, 0-0, duelul de pe Pride Park.
Echipa lui John Eustace a părut mai aproape de a deschide scorul, însă tentativa timpurie a lui Carlton Morris a fost respinsă superb de portarul lui Watford, Federico Ravaglia. Derby a avut și un gol anulat în prima repriză, după ce Lars-Jorgen Salvesen a fost sancționat pentru un fault comis înainte de a trimite mingea în poarta lui Ravaglia.
Faza respectivă a provocat o reacție în defensiva oaspeților, iar Watford a reușit ulterior să-și consolideze apărarea și să plece cu un punct în Hertfordshire, în primul meci disputat sub conducerea noului antrenor, Edward Iordănescu”, a scris jurnalistul BBC Kris Holland.
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