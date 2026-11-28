Jurnalistul BBC Kris Holland a tras primele concluzii după primul meci al lui Edi Iordănescu pe banca celor de la Watford.

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Holland a remarcat că echipa antrenorului român a început jocul mai slab decât ”lanterna roșie” din Championship, însă Iordănescu a reușit să ”regleze” lucrurile pe parcurs, iar Watford a reușit să plece de pe stadionul lui Derby cu un punct.

Jurnalistul de la BBC a făcut referire și la golul anulat al lui Derby, care i-a stârnit îngrijorarea lui Edi Iordănescu, motiv pentru care tehnicianul român a făcut mutările corecte pentru a se asigura că noua sa echipă nu va pleca fără niciun punct.

”Derby County și Watford nu au reușit să-și reducă grijile privind retrogradarea din Championship, încheind la egalitate, 0-0, duelul de pe Pride Park.

Echipa lui John Eustace a părut mai aproape de a deschide scorul, însă tentativa timpurie a lui Carlton Morris a fost respinsă superb de portarul lui Watford, Federico Ravaglia. Derby a avut și un gol anulat în prima repriză, după ce Lars-Jorgen Salvesen a fost sancționat pentru un fault comis înainte de a trimite mingea în poarta lui Ravaglia.

Faza respectivă a provocat o reacție în defensiva oaspeților, iar Watford a reușit ulterior să-și consolideze apărarea și să plece cu un punct în Hertfordshire, în primul meci disputat sub conducerea noului antrenor, Edward Iordănescu”, a scris jurnalistul BBC Kris Holland.