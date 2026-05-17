Românca a trecut de Maria (6-2, 6-0), Sabalenka (2-6, 6-3, 7-5) și Ostapenko (6-1, 7-6) la Openul Italian și s-a oprit în semifinale după ce a fost învinsă de Coco Gauff cu 4-6, 3-6.

Sorana Cîrstea, întrebată frontal: ”Te mai retragi?”

La revenirea în țară, Sorana Cîrstea a fost întrebată direct: dacă se mai retrage. Asta în contextul în care acesta este ultimul an în care sportiva va mai concura la cel mai înalt nivel în tenis.

Cîrstea a evidențiat că în fiecare zi i se adresează această întrebare, în ideea în care pare în forma vieții. La Openul Italian, spre exemplu, a învins pentru prima dată în carieră un număr 1 mondial, în urma victoriei cu Sabalenka.

”(n.r. Te mai retragi, de câte ori ai auzit asta) În fiecare zi aud asta, de la fiecare persoană. Aşa cum am spus, mă bucur de fiecare zi în parte, e un an extraordinar pentru mine, mult peste aşteptări şi mă bucur de ceea ce trăiesc.

Sunt foarte recunoscătoare acestui sport şi suntem nici la jumătatea anului şi sper să continui aşa. Cel mai important este să fiu sănătoasă, că restul lucrurilor vor veni.

Din nou, este un an extrem de frumos pentru mine, mă bucur de fiecare săptămână în parte, sunt alături de oameni care mă iubesc, tot ceea ce mi se întâmplă vine după foarte mulţi ani de muncă”, a spus Cîrstea, potrivit as.ro.

Reacția lui Coco Gauff după victoria împotriva Soranei Cîrstea de la Roma

”A fost o săptămână dificilă. Sunt fericită pentru victorie, să revin în finală. Primele tururi au fost foarte grele, am fost la un pas de eliminare.

În aceste condiții, eu sunt foarte fericită că am ajuns în finală. Toate meciurile au fost grele. Și când nu jucam bine, eu găseam soluții”, a spus Gauff, potrivit Digi Sport.