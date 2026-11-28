Se spune că Premier League e cel mai puternic campionat din lume. Pornind de aici, ne dăm seama că și Championship, a doua ligă engleză, are un nivel foarte ridicat.

Aici a ajuns Edward Iordănescu, în momentul în care a semnat contractul cu Watford, la mijlocul săptămânii. Iar fostul selecționer va trebui să facă față unui ritm infernal! În condițiile în care vorbim despre un campionat cu 24 de echipe (!), în Championship se joacă la foc automat. Iar Edward Iordănescu nici n-a ajuns bine la noul să loc de muncă, că a și debutat, astăzi, la Watford.

Edward Iordănescu a oprit seria înfrângerilor, la Watford

În meciul cu Derby din deplasare, formație care ocupă ultimul loc în Championship, Watford a smuls un punct: 0-0.

La prima vedere, echipa lui Iordănescu a irosit două puncte. Dar englezii sunt de altă părere, în condițiile în care Watford venea după două înfrângeri succesive: 0-4 cu Sheffield United și 0-1 cu Blackburn.

„Meci fără gol primit și cu un punct important luat, în deplasare“, a concluzionat Watford pe platforma X, după remiza albă cu Derby.

În continuarea drumului, Edward Iordănescu va avea un program foarte încărcat cu Watford. Echipa sa va juca un total de șapte meciuri, în Championship, până pe 1 ianuarie!

În acest moment, Watford ocupă locul 20 din 24 în clasament, având 16 puncte după 18 meciuri. Echipa e la două puncte de poziția a 22-a, prima care duce în liga a treia. În următorul meci, pe 5 decembrie, Watford va juca, acasă, cu Millwall, formație aflată pe locul 19.