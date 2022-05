Pierzătoare norocoasă la Roma, Gabriela Ruse a câștigat primul meci cu ajutorul spectatorilor români: „M-am simțit ca la Fed Cup!”

Gabriela Ruse (24 de ani, 57 WTA) s-a retras în finala calificărilor turneului WTA 1000 de la Roma, în meciul cu Lauren Davis, când era condusă cu 5-1, dar a răspuns afirmativ la întrebarea supervizorului, când acesta a invitat-o să joace pe tabloul principal, în urma retragerii din competiție a americancei Alison Riske (43 WTA).

După o perioadă în care a trecut prin infecția cu coronavirus și a acuzat inflamații cardiace, sportiva din România a revenit cu succes în lumea bună a circuitului WTA, luptând în trei seturi pentru a o elimina pe Shelby Rogers (48 WTA), 3-6, 6-1, 6-4, după două ore de joc.

From out of the tournament after withdrawing from her last qualifying match, to getting in as a lucky loser, to now winning her R1 match. Gabi played great today, playing like she did when she won the title in Hungry. Gabriela Ruse defeated Shelby Rogers 3-6, 6-1, 6-4.#IBI22 pic.twitter.com/qqTzu7ERaQ