Camila Giorgi (31 de ani, 70 WTA) a debutat perfect în ediția 2023 a Openului Australian, în ciuda zgomotului produs în jurul său, în perioada sărbătorilor, în urma unei investigații începute de Procuratura din Vicenza, care vizează eliberarea de certificate verzi false.

Sportiva italiană a învins-o pe Anastasia Pavlyuchenkova - finalista Roland Garros 2021 -, scor 6-0, 6-1, într-o manieră convingătoare, Camila Giorgi petrecând doar 57 de minute pe teren, în runda inaugurală.

Timp de cinci minute, cât a fost durata conferinței de presă susținute în limba engleză, Camila Giorgi a fost întrebată exclusiv despre investigație. „Despre ce vorbești? Vaccinarea e vaccinare. Am răspuns deja la întrebarea aceasta. E vorba de un singur vaccin,” a fost unul dintre răspunsurile Camilei Giorgi, într-o discuție cu un jurnalist.

„Problemele sunt ale doctorului, nu ale mele. Ea a avut probleme cu legea de mai multe ori. Eu mi-am făcut vaccinurile în locuri diferite. Sunt foarte calmă, altfel nu aș veni aici să joc. Ea este în pericol. Eu mi-am făcut vaccinul cu ea doar o dată. Toate celelalte vaccinuri le-am făcut cu alți doctori. Sunt 300 de nume implicate în această investigație, nu doar al meu,” a susținut Camila Giorgi, chestionată în legătură cu această situație delicată, potrivit jurnalistului Jose Morgado.

Camila Giorgi had a 5 minute press conference (after her R1 win) in English and every question was about her vaccination status, not a single question about the match. pic.twitter.com/CMRkROxWAl