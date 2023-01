A început tenisul de calitate, dar s-a dat și startul distracției la Australian Open pentru cei care au avut oportunitatea să-și cumpere un bilet sau abonament pentru turneul la care și România e reprezentată.

Melbourne Park, complexul în care e organizat Australian Open din 1988, devine un adevărat festival pentru iubitorii de tenis. Fanii sportului alb beneficiază de o gamă variată de oportunități pentru a-și petrece timpul liber până la momentul intrării în arenele care găzduiesc înfruntările dintre titanii tenisului.

Magazinele cu suveniruri, standurile menite să le lase vizitatorilor câte o amintire de suflet, arenele în miniatură pe care fanii pot încinge o partidă sau restaurantele de lux declanșează o atracție magnetică asupra celor care aleg să-și petreacă o zi la Melbourne Park.

Complexul care găzduiește Australian Open e unicul care dispune de trei arene cu acoperiș retractabil: Rod Laver Arena (14.820 de locuri), John Cain Arena (10.300 de locuri) și Margaret Court Arena (7.500 de locuri).

Australian Open e și pentru fotoreporterii din întreaga lume o ocazie de a surprinde momente de bucurie pură pentru fani nu numai în interiorul arenelor, ci și pe aleile largi din complex și la standurile multicolore profilate pe tenis, divertisment, artă culinară sau aparținând sponsorilor turneului.

