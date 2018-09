"Ca sportiv trebuie sa ai pielea groasa!" O mare campioana sare in apararea Simonei Halep dupa ce a fost criticata pentru eliminarea de la US Open

Liderul mondial a parasit US Open in primul tur si a primit multe critici.

Simona Halep a parasit turneul de la US Open 2018 prematur, inca din turul inaugural, fiind invinsa de Kaia Kanepi, in minimul de seturi, scor 6-2, 6-4.

Kim Clijsters, marea campioana belgianca, a sarit in apararea liderului mondial din WTA sustinand ca Simona nu ar trebui sa fie afectata de criticile aparute dupa eliminarea de la US Open, ci ar trebui sa o intareasca.

"Critici erau si in perioada in care jucam eu. Sunt doar parerile unor oameni, pe care, din pacate, sunt si alti oameni care ii asculta. Ca sportiv trebuie sa ai pielea groasa deoarece atunci cand esti in prim-plan sunt si oameni care fac comentarii care te pot durea. In acelasi timp, cateodata parerile acelea pot fi adevarate si te pot face mai buna. Poate fi dureros, poate fi greu, dar cat timp ai o echipa buna vei deveni mai buna. Simona trebuie sa treaca peste acest esec si sa priveasca inainte", a spus Clijsters la Tennis Channel.

Romanca a devenit primul numar 1 mondial din istorie ce paraseste US Open inca din turul inaugural.

Simona Halep urmeaza sa participe la turneul de la Wuhan, care debuteaza anul acesta pe 23 septembrie. Anul trecut, romanca a fost eliminata la acest turne inca din turul secund, de catre Daria Kasatkina, in primul tur avand "bye". Apoi, liderul mondial din WTA se va indrepta spre competitia din Bejing (29 septembrie-7 octombrie), acolo unde anul trecu a devenit in premiera lider mondial si la care a ajuns pana in finala, fiind invinsa acolo de fratuzoaica Garcia. In final, Turneul Campioanelor este destinatia finala a liderului mondial, acolo unde spera sa obtina un rezultat mai bun decat in anii trecuti.