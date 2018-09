Eliminarea Simonei Halep de la US Open poate duce la o schimbare ISTORICA in tenis: "De ce se mai intampla asta?! E ridicol!"

Simona Halep este primul numar 1 mondial eliminat in primul tur la US Open.

Simona Halep a parasite turneul de la US Open 2018 prematur, inca din turul inaugural, fiind invinsa de Kaia Kanepi, in minimul de seturi, scor 6-2, 6-4.

Infrangerea suferita de liderul mondial din WTA a pornit o intreaga controversa in presa internationala. Jurnalistii de la Tennis365 sunt de parere ca, dupa acest rezultat, WTA ar trebui sa desfiinteze clasamentul mondial si sa renunte la sistemul cu capi de serie. "Clasamentul WTA si sistemul cu capi de serie ar trebui abandonate complet, sa nu mai conteze. De ce? Sunt intamplatoare, fara rost, bazate pe nicio logica", a scris sursa citata.

In schimb, jurnalistii americani considera ca tragerile la sorti ar trebui facute fara capi de serie. "Toate jucatoarele trebuie introduse intr-o palarie si tras la intamplare. Vrei sa castigi, bati pe cine iti iese in cale. Fara clasament, fara capi de serie, competitie pura si cine e mai bun in acea zi castiga. Acesta este sportul adevarat!", a mai scris sursa citata.

Jurnalistii de la Tennis365 au oferit si explicatia pentru o asemenea modificare uriasa: "O jucatoare care invinge o adversara intr-o finala a unui turneu de nivel Premier castiga jumatate din punctele pe care le-ar castiga daca ar invinge-o intr-o finala de Grand Slam. Aceeasi adversara, competitie diferita, 50% puncte mai putine. De ce? Este ridicol", au mai scris acestia. Despre Simona Halep, publicatia noteaza ca "este greu de inteles ce inseamna pentru tenis faptul ca se afla pe primul loc WTA de mai bine de jumatate de an."