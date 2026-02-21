O fază controversată s-a petrecut în primele 15 minute ale derby-ului Rapid - Dinamo. „Câinii” reușiseră să deschidă scorul prin Soro, din pasa lui Musi, însă VAR a intervenit.
Golul anulat lui Soro, momentul controversat din Rapid - Dinamo
„Centralul” Rareș Vidican nu a văzut inițial nimic neregulamentar. Sebastian Colțescu, arbitrul VAR, i-a comunicat să vină să revadă o fază premergătoare.
Vidican și-a revizuit decizia, anulând golul lui Dinamo pentru un fault premergător comis de Mărginean asupra lui Paraschiv. Dinamoviștii au fost extrem de nemulțumiți, considerând că a fost vorba doar de un duel fizic pentru minge.
Momentul va stârni polemică mai mult ca sigur la finalul confruntării. Rapidiștii conduc în derby cu 2-0, după golurile marcate de către Borza (30') și Paraschiv (34').
Echipele de start:
- Rapid (4-3-3): Aioani - Onea , Pașcanu, Bolgado, Borza - Grameni, Vulturar, Moruțan - Dobre, Paraschiv, Petrila
- Rezerve: Iliev, Kramer, Ciobotariu, Cr. Manea, K. Keita, Christensen, Hromada, A. Șucu, G. Gheorghe, Hazrollaj, Koljic, Talisson
- Antrenor: Constantin Gâlcă
- Dinamo (4-3-3): Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Cîrjan, Mărginean, Gnahore - Armstrong, Soro, Musi
- Rezerve: Roșca, Din Licaciu, Karamoko, Milanov, Mazilu, Cr. Mihai, Tarbă, M. Toader, Duțu, Ikoko, Țicu, Al. Pop
- Antrenor: Zeljko Kopic