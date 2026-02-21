Rapid - Dinamo 2-0, ACUM, pe Sport.ro. „Câinii” aleargă în a doua repriză după golul care ar relansa partida

O fază controversată s-a petrecut în primele 15 minute ale derby-ului Rapid - Dinamo. „Câinii” reușiseră să deschidă scorul prin Soro, din pasa lui Musi, însă VAR a intervenit.

Golul anulat lui Soro, momentul controversat din Rapid - Dinamo

„Centralul” Rareș Vidican nu a văzut inițial nimic neregulamentar. Sebastian Colțescu, arbitrul VAR, i-a comunicat să vină să revadă o fază premergătoare.

Vidican și-a revizuit decizia, anulând golul lui Dinamo pentru un fault premergător comis de Mărginean asupra lui Paraschiv. Dinamoviștii au fost extrem de nemulțumiți, considerând că a fost vorba doar de un duel fizic pentru minge.

Momentul va stârni polemică mai mult ca sigur la finalul confruntării. Rapidiștii conduc în derby cu 2-0, după golurile marcate de către Borza (30') și Paraschiv (34').

