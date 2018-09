Simona Halep, pusa la zid dupa eliminarea de la US Open: "NU mai inteleg nimic, este deja PREA MULT!" Ce ii reproseaza o legenda

Eliminata inca din primul tur de la US Open, pentru al 2-lea an consecutiv, Simona Halep este criticata dur.

Simona Halep ramane locul 1 in clasamentul mondial iar pozitia ei nu este amenintata in acest moment - doar Angelique Kerber se poate apropia la 800 de puncte, daca va triumfa la US Open. Simona este insa criticata de fosta mare jucatoare, Martina Navratilova.



"Ma gandeam ca Simona va da tot ce are mai bun dupa ce a distrus acea racheta, ca se va descatusa, dar uite ca nu am avut dreptate. Kanepi este genul de jucatoare care, intr-o zi buna, poate invinge pe oricine. Totusi, Simona nu a fost in meci, nu a fost acolo.



Chiar nu mai inteleg nimic! Este ceva mai mult decat intelegem noi. A avut atatea eliminari in primele tururi! Este prea imprevizibila. Deja e prea mult! Ori sus, ori jos! Ar trebui sa fie mai consistenta, mai constanta! Sa-si arate nivelul, sa ne arate de ce ne este in stare, sa ne arate de ce este pe primul loc WTA" a spus Navratilova pentru Tennis Channel.

Simona Halep a pierdut in turul 1 la US Open in fata Kaiei Kanepi, locul 44 WTA, cu scorul de 6-2 6-4.