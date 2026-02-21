Înainte de startul meciului, tensiunile au început pe rețelele sociale. Dinamo a postat un videoclip cu un câine mirosind o pană de vultur, iar ulterior cu un câine care ține între dinți brelocul Rapidului, provocând discuții aprinse în mediul online.

Rapid a replicat cu propriul clip, în care un bărbat aruncă pe asfalt un telefon cu fundalul emblemei lui Dinamo, însoțit de mesajul „Cerul e prea sus ca să audă lătratul câinilor”.

Război cu bannere pe Arena Națională! Mesajele arătate de suporteri la Rapid - Dinamo

Odată cu startul partidei, războiul s-a mutat pe stadion, cu suporteri afișând bannere cu mesaje acide către rivali.

Printre textele afișate de suporterii prezenți la Arenă s-au numărat: „dar chiar și ai lor nu-i mai cred demni nici măcar de strângerea mâinii”, „sunteti singurii italieni care au badge-ul pe brațul drept”, „în ADN pe veci? CTRL-C Băieți”, „ce fraieri sunteți. tot la Elias apelați?” și „cei ce nu înțeleg sentimentul aruncă cu pietre, suntem spiritul în viață prin oameni ca Florentin Petre”.