CFR Cluj s-a impus cu 2-1 în fața Petrolului, într-un meci din runda 28 a Superligii jucat la Cluj.

Ardelenii au marcat prin Korneica (62') și Biliboc (81'), în timp ce oaspeții au punctat prin Papp (71').

Ce a spus Lorenzo Biliboc după ce a fost întrebat despre naționala României

Echipa lui Daniel Pancu avea nevoie disperată de gol pentru a bifa victoria care să o apropie și mai mult de play-off, iar Lorenzo Biliboc a reușit să înscrie cu o execuție senzațională.

Fotbaistul de 19 ani a intrat în care după ce a primit pasă de la Aly Abeid și a trimis un șut direct în vinclul porții Petrolului.

Biliboc a fost întrebat după meci dacă va alege să joace pentru naționala României având în vedere că este născut la Torino, în Italia.

„Cel mai important e că am câștigat. Dacă dădea altcineva gol, cel mai important erau cele trei puncte. Până nu se termină meciul, noi dăm tot și cred că asta arată că suntem foarte puternici.

Sunt foarte fericit, toți din vestiar, echipa, staff-ul, toți mă ajută când fac ceva bun, dar și când greșesc. Toți sunt alături de mine.

Avem încă mult de muncă până în play-off, o să ne pregătim foarte bine pentru play-off și acolo o să dăm tot.

(n.r. Rămâne naționala României?) Da, normal”, a spus Lorenzo Biliboc.

În urma acestui rezultat, CFR Cluj a rămas pe locul cinci, dar s-a distanțat la cinci puncte de echipele cu care se luptă pentru un loc în play-off.