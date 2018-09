US OPEN 2018 | Gluma facuta de Caroline Wozniacki dupa ce ea si Simona Halep au fost eliminate de la ultimul Grand Slam al anului

Atat Simona Halep, cat si Caroline Wozniacki au fost eliminate rapid de la US Open.

Caroline Wozniacki a glumit la US Open si a denumit noua arena Louis Armstrong drept “cimitir al jucatoarelor de top”.

Daneza a fost eliminata prematur de la Flushing Meadows, in turul doi, de catre Lesia Tsurenko, insa si mai soacanta a fost infrangerea Simonei Halep suferita in turul inaugural in fata sportivei din Estonia Kaia Kanepi. Asadar, primii doi capi de serie de pe tabloul de simplu feminin au irosit sansa unui nou trofeu de Grand Slam rapid, in primele doua tururi.

Wozniacki a glumit pe seama eliminarilor si a desemnat arena Louis Armstrong drept “cimitir al jucatoarelor de top.” Totusi, daneza a spus ca s-a simtit bine pe noua arena din complexul de la Flushing Meadows. "Este o arena grozava, foarte frumoasa. Cred ca si Wimbledon are o arena precum un cimitir al tenismenelor de top. Poate ca acum va avea si US Open un 'cimitir'", a mai spus Wozniacki, conform Metro.