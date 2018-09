A mizat pe Halep la US Open si a trait o dezamagire! Pe cine pariaza acum Navratilova la ultimul Grand Slam al anului

Martina Navratilova a fost dezamagita dupa eliminarea Simonei Halep in primul tur.

Martina Navratilova a vorbit despre lupta pentru castigarea US Open 2018, dupa ce primele doua favorite, Simona Halep si Caroline Wozniacki, au fost deja eliminate din competitie.

Castigatoare a 18 titluri de Grand Slam, Navratilvova spune ca a mizat pe Simona Halep inainte de startul turneului de la New York, insa acum este sigura ca Serena Williams se va impune la Flushing Meadows. "Credeam ca Simona este favorita, urmata de Wozniacki, dar ele au iesit deja, astfel ca acum trebuie sa ma razgandesc. Lupta este inca deschisa, dar eu mizez pe Serena Williams ca va castiga turneul", a spus Martina Navratilova la Tennis Channel.

Serena Williams i-a convins pe expertii sportului alb prin victoria pe care a obtinut-o in fata surorii sale mai mari, Venus Williams, iar in continuare, americanca o va intalni pe Kaia Kanepi, cea care a invins-o pe Simona Halep in primul tur.

Serena Williams a castigat de 6 ori titlul la New York, ultimul in 2014.