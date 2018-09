Care este planul Simonei Halep dupa eliminarea de la US Open! Darren Cahill a dezvaluit totul

Simona Halep va avea o vacanta de o luna dupa eliminarea de la US Open 2018, dupa care va participa la turneele de la Wuhan, Beijing si Singapore.

Antrenorul ei, Darren Cahill, a confirmat de curand care sunt turneele la care va evolua liderul mondial din WTA in perioada urmatoare. Australianul din echipa Simonei Halep i-a raspuns unui fan pe Twitter care-l intreba daca exista posibilitatea ca numarul 1 WTA sa participe la competitiile de la Tokyo sau Moscova.

”Planul este sa participe la Wuhan, Beijing si Singapore”, a fost mesajul lui Darren Cahill, care o va insoti pe eleva lui la turneele din Asia. Anul trecut, la turneele din China a fost alaturi de ea doar Andrei Pavel.

Ieri, tehnicianul de la Antipozi a fost la Consulatul Chinei de la New York pentru a obtine viza, fapt care-i confirma prezenta la competitiile de la Wuhan, Beijing si Singapore.

Simona Halep urmeaza sa participe la turneul de la Wuhan, care debuteaza anul acesta pe 23 septembrie. Anul trecut, romanca a fost eliminata la acest turne inca din turul secund, de catre Daria Kasatkina, in primul tur avand "bye".

Apoi, liderul mondial din WTA se va indrepta spre competitia din Bejing (29 septembrie-7 octombrie), acolo unde anul trecu a devenit in premiera lider mondial si la care a ajuns pana in finala, fiind invinsa acolo de fratuzoaica Garcia. In final, Turneul Campioanelor este destinatia finala a liderului mondial, acolo unde spera sa obtina un rezultat mai bun decat in anii trecuti.

Hi @darren_cahill , is @Simona_Halep going to play Tokyo or Moscow next month? Or she will play just Wuhan, Beijing and WTA FINALS? ????