Cristiano Ronaldo va avea un nou antrenor! Allegri, OUT de la Juventus! Cine e favorit sa-l inlocuiasca

Era lui Max Allegri la Juventus s-a incheiat, anunta italienii!

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Massimiliano Allegri pleaca de la Juventus! Calciomercato anunta ca presedintele celor de la Juventus, Andrea Agnelli, vicepresedintele Pavel Nedved si directorul sportiv al clubului, Fabio Paratici, au avut o sedinta miercuri dupa-amiaza si au luat decizia de a-l schimba pe Allegri! In ciuda faptului ca a castigat titlul in fiecare sezon pe banca lui Juve, esecurile din UEFA Champions League i-au facut pe conducatori sa decida ca e momentul unei schimbari.

Antonio Conte este principalul candidat pentru inlocuirea lui Allegri, insa acesta este curtat intens si de Inter Milano. Conte este preferat de catre Nedved si Paratici, cei care au incercat sa-l convinga si pe Agnelli ca este varianta cea mai buna pentru Juventus.

Allegri, intre PSG si Barca

Italienii mai scriu ca Allegri este la randul sau curtat. Este considerat varianta ideala pentru Paris Saint-Germain, fiind preferat lui Ten Hag si Mourinho, insa si cei de la Barcelona il iau in considerare in cazul in care se va lua decizia de a-l demite pe Ernesto Valverde dupa dezastrul cu Liverpool din UEFA Champions League.