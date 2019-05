Cristiano Ronaldo si-a lansat propriul desen animat! Anuntul a fost facut chiar de starul lui Juventus! Ce superputeri are! VIDEO

Ronaldo a anuntat lansarea propriului desen animat!

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Cristiano Ronaldo a ajuns la 34 de ani, dar pare ca momentul retragerii este destul de departe. Portughezul a reusit sa castige titlul si in Italia, cu Juventus, dupa ce reusise acest lucru in Anglia, cu Mancester United, si in Spania, pe vremea cand era la Real Madrid.

Ronaldo, insa, nu se opreste aici si incearca sa faca senzatie in mai multe domenii. Fostul Balon de Aur a ajuns si in lumea desenelor animate, acolo unde este personajul principal in "Strike Force 7". Cristiano a anuntat pe contul de Twitter lansarea desenului sau.

"In acelasi mod in care fotbalul leaga culturi si oameni in intreaga lume, cred ca marii eroi din desenele animate pot face acelasi lucru. De aceea sunt incantat sa aduc la un loc aceste doua pasiuni ale fotbalului si a supereroilor in acest proiect sa le impartasesc cu fanii mei", a spus Cristiano Ronaldo.

Fanii starului de la Juventus sunt si ei extrem de incantati de felul in care arata personajul principal din desenul animat: "Este macar animat? Tu faci asta si in viata reala", "Razbunatorul de care aveam nevoie" sau "Abia astept! Noul desen favorit" au fost doar cateva din mesajele sustinatorilor.