Decizia Barcelonei dupa DEZASTRUL de pe Anfield! Ce se intampla cu Valverde si Coutinho

Catalanii de la Sport scriu pe prima pagina de astazi cum eliminarea din UEFA Champions League ridica multe semne de intrebare la Barcelona.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Pentru al 2-lea an consecutiv, Barcelona a fost eliminata din UEFA Champions League dupa ce a castigat confortabil partida tur de pe Camp Nou. Dupa 0-3 la Roma, a venit un 0-4 cu Liverpool, infrangere care provoaca un adevarat cutremur la echipa catalana.

In ciuda titlului castigat de Barcelona, pozitia lui Ernesto Valverde este in pericol. "Si acum ce urmeaza?" scriu cei de la Sport de Catalunya pe prima pagina, analizand situatia de la echipa. In ceea ce il priveste pe antrenorul echipei, decizia va fi luata de jucatori!

Stilul sau pragmatic prin care incearca sa opreasca adversarul, in primul rand, si apoi sa lase sperantele ofensive pe seama lui Leo Messi si Luis Suarez este principalul motiv pentru care Valverde ar putea pleca, mai mult decat ratarea calificarii in finala UEFA Champions League. Avantajul lui Valverde este faptul ca persoanele cu greutate din vestiar il respecta si il sustin, astfel ca nu este deloc imposibil ca antrenorul de 55 de ani sa continue si in sezonul viitor pe banca Barcelonei.

Schimbari importante

Pentru Barcelona urmeaza o perioada de reconstructie. Jucatorii care au fost vitali pentru echipa in ultimii ani sunt in ultima parte a carierei. Jordi Alba are 30 de ani, Pique 32, Rakitic 31, Busquets 30, Messi 31 si Suarez 32. Acest lucru s-a vazut si in dubla cu Liverpool in care jucatorii Barcelonei au alergat cu 6.5 kilometri mai putin. Barca a mutat deja prin aducerea lui Frenkie De Jong si pregateste doua mutari importante in vara.

Notat cu 0 dupa partida de pe Anfield, Phillipe Coutinho este numit de jurnalistii catalani "cea mai scumpa teapa din istorie". O plecare a acestuia in vara este din ce in ce mai probabila, revenirea in Premier League fiind varianta probabila.

Si Luis Suarez are pozitia amenintata, conform celor de la Sport. Lipsa sa de eficienta in cupele europene, Suarez avand un singur gol in UEFA Champions League in actuala stagiune, ridica alte semne de intrebare. Astfel, nu este exclus ca Barca sa revina la pista Jovic, abandonata din cauza pretentiilor celor de la Eintracht.