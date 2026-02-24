Cotat la 200 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Lamine Yamal a câștigat deja două titluri, o cupă și două supercupe cu Barcelona, dar și Campionatul European din 2024 cu naționala Spaniei.

Laporta a rupt tăcerea după ce FC Barcelona a primit ofertă de 250.000.000 de € pentru Lamine Yamal

Pe când avea 17 ani, Lamine Yamal a fost ofertat de Paris Saint-Germain pentru 250 de milioane de euro, dar FC Barcelona a refuzat să-l cedeze pe spaniolul care făcea deja valuri în fotbalul internațional.

Președintele clubului, Joan Laporta, a confirmat oferta lui PSG

”Când PSG ne-a oferit 250 de milioane de euro pentru Lamine Yamal și am refuzat, avea doar 17 ani. Unii oameni spuneau că sunt nebun”, a spus Laporta, citat de GOAL.

Yamal a rămas în cele din urmă la Barcelona, iar în 2025 a fost inclus în cea mai bună echipă a anului de spanioli.

Cifrele lui Lamine Yamal

Ibericul a bifat până acum 139 de apariții pentru FC Barcelona în toate competițiile, și-a trecut numele pe tabela de marcaj de 40 de ori și, pe deasupra, a oferit și 48 de pase decisive.

La națională, Yamal are până acum 23 de selecții și șase reușite. El și-a făcut debutul la 16 ani și o lună, sub comanda lui Luis de la Fuente.