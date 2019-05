Apeleaza la Cristiano Ronaldo pentru un transfer! Mutarea de 60 de milioane de euro pregatita de Juventus

Juventus vrea sa faca un nou transfer important.

Campioana Italiei, Juventus Torino, incearca un transfer important in vara si spera sa fie ajutata de Cristiano Ronaldo pentru a facilita aceasta mutare. Relatia clubului cu agentul lui Ronaldo, Jorge Mendes, reprezinta speranta celor de la Juve de a-l aduce pe Ruben Dias de la Benfica, scris Calciomercato.

Fundasul celor de la Benfica are o clauza de reziliere de 60 de milioane de euro iar cei de la Benfica nu doresc sa-l cedeze pentru o suma mai mica. Pretentiile portughezilor sunt considerate exagerate de catre cei de la Juventus iar acestia spera ca ajutorul lui Jorge Mendes sa fie decisiv pentru transfer.

Cei de la Juventus vor sa intareasca apararea pentru sezonul viitor iar Dias este considerata alternativa perfecta in cazul in care nu poate fi adus Mattjis de Ligt de la Ajax. In afara celor doi, Juventus ii mai are in vedere pe Manolas de la Roma si Umtiti de la Barcelona.