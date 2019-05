"Ma doare sa spun asta, dar e vina lui!" Mourinho il ataca pe antrenorul lui Ajax! Cei doi se lupta pentru postul de antrenor la o super-echipa

Antrenorul celor de la Ajax Amsterdam, Erik Ten Hag, are sanse mici sa mai continue pe banca echipei si din sezonul viitor. Acesta este dorit de cluburi importante ale Europei precum Bayern Munchen si Paris Saint-Germain dupa ce a construit o echipa fantastica la Amsterdam.

Colapsul din repriza a doua al celor de la Ajax cu Tottenham a fost criticat dur insa de Jose Mourinho. Conform presei din Franta, acesta este si el pe lista celor de la PSG: "Cred, si ma doare sa spun asta pentru ca vreau sa-i acord 99% din credit lui Ten Hag pentru munca frumoasa facuta cu echipa sa. Dar trebuie sa fiu critic pentru acel 1%.

Cred ca in repriza a doua trebuia sa joace mai mult. Ca antrenor sunt meciuri in care nu joci, meciuri in care joci foarte prost, dar sunt si meciuri in care trebuie sa joci foarte bine si in repriza a doua trebuia ca el sa joace foarte bine. Cred ca el a gestionat situatia la fel ca echipa lui, nu foarte bine" a spus Mourinho, invitat de catre cei de la BT Sports pentru a analiza semifinalele de UEFA Champions League.

