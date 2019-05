Messi putea ajunge la Juventus inaintea lui Ronaldo! Dezvaluirea facuta de Capello: "A ramas la Barcelona datorita tie"

Lionel Messi sparge record dupa record.

Fostul antrenor al nationalei Italiei si al celor de la Juventus, Fabio Capello, a marturisit ca a avut un rol esential in ceea ce priveste decizia Barcelonei de a semna cu Lionel Messi.

Starul argentinian a reusit din nou sa inscrie doua goluri in UEFA Champions League, in turul semifinalei cu Liverpool si a ajuns la 600 de goluri inscrise in tricoul Barcelonei. Partida s-a incheiat 3-0 in favoarea catalanilor.

Dupa aceasta reusita, Fabio Capello a vorbit despre Lionel Messi si a dezvaluit ca a avut un rol urias in ceea ce priveste hotararea luata de Barcelona de a-l pastra si a-i oferi un contract permanent argentinianului in urma cu 14 ani.

"Atunci, presedintele Laporta mi-a spus: 'Messi este aici gratie tie'. A fost un meci Juventus - Barcelona in cadrul Trofeului Gamper. Messi avea 16 ani si, dupa 20 de minute, i-am spus lui Rajkaard: 'Cu tine, el nu joaca, este al patrulea strain. Da-mi-l mie, il tin un an si tu razi la urma'. El mi-a zis: 'Vei vedea ca vom putea face ceva'. Si au reusit. Messi a semnat cu ei. 'Daca si Capello spune asta, atunci il pastram', mi-a marturisit Laporta. Mersesem in sala de conferinte si spusesem ca am vazut pe cineva care va deveni un mare jucator", a povestit Capello pentru Sky Sports.

Cel mai bun din toate timpurile! RECORD URIAS pentru Messi

Barcelona a invins cu 3-0 Liverpool in turul semifinalei UEFA Champions League!

Lionel Messi a inscris doua goluri pentru catalani ('76 si '82), dupa reusita din minutul '26 a lui Luis Suarez.

Cu aceasta dubla, argentinianul a ajuns la 600 de goluri marcate in cariera sa pentru FC Barcelona, stabilind recordul tuturor timpurilor la acest capitol!

Lionel Messi este de 14 ani jucatorul catalanilor si este considerat cel mai bun fotbalist al tuturor timpurilor.