Anunt de MILIOANE al lui Becali: face JUVENTUS de Romania cu jucatori de la Hagi si contracte URIASE! Ce se intampla la FCSB

Becali si-a luat-o model pe Juventus. Vrea sa domine campionatul in urmatorii ani.

Becali are sperante mici la titlu in acest sezon: "Numai o minune ne mai poate ajuta!"

Patronul FCSB vrea sa creasca fondul de salarii. Vrea sa umble la contracte pentru ca jucatorii sai sa fie linistiti si sa nu se gandesca la transferuri.

"90% - 95% e jucat titlul. In mod normal, e jucat. Numai o minune poate face sa se schimbe ceva. Sa spunem ca se incurca ei, dar noi castigam tot? Cat e matematic... mai credem si in minuni. Uite, cum s-a intamplat cu Viitorul. Daca dadea Rivaldinho, sa vezi ce facea Coltescu. Mai dadea doua penalty-uri, dar poate Ianis facea ceva si se termina 3-3. La cum s-a jucat prima repriza, ma asteptam ca Viitorul sa dea 3-4. Daca era si Ianis in zi buna, le dadea 3-4 Viitorul. Despre noi nu se poate spune ca n-am avut curaj contra CFR-ului. Noi n-avem valoare. De fapt, avem valoare, dar jucatorii astia ai nostri sunt copii, e vorba de varsta. Jucatorii sunt prea cruzi! Sunt descurajat, desi eram cel mai optimist din fotbal. Nu mai avem nicio sansa la cupele europene. In Liga Campionilor - nicio sansa.

In Europa League - nicio sansa! Noi, daca luam campionatul, avem un traseu bun pana in play-off. Acolo, te spulbera. Daca nu pot castiga bani din fotbal, de ce sa nu ma las? Mi-am facut o strategie, trebuie sa fac ceva! Toate sunt calculate, imi calculez si eu viata si pasii. Singura sansa e sa-i tii pe jucatori, sa le maresti salariile, sa nu se gandeasca ei la transferuri. Pe Florinel l-am tot criticat eu, l-am scos, dar o sa fie mare jucator. Incepe sa fie puternic, o sa fie mare fotbalist, o sa vedeti.

Se coace, o sa fie mare fotbalist, e si serios. O sa-i zic: iti fac salariul asta, nu mai vrei sa pleci. Ii spun sa mai stea doi ani la Steaua, el sa aiba multumire sufleteasca. O generatie cu Man, Coman, Morutan, Tanase are sanse in Liga Campionilor. Noi sa facem ceva gen Ajax, dar cu bani mai putini. Degeaba te duci tu in Europa, te spulbera aia! Eu vorbesc, dar trebuie sa ai si strategie! Noi am ramas in urma. Nu ne-am dat seama, am dormit. Toti s-au intarit, noi suntem singurii care au dormit.

Am inceput deja sa gandesc strategia. Dau bani de la mine, altceva n-am ce sa fac. E posibil sa intram in Europa League, sunt 15-20 de milioane in joc. Daca nu, pun bani de la mine si incerc lovitura. Daca nu, n-are cine si moare tot fotbalul romanesc. Hagi nu poate sparge gheata, trebuie bani. Gica trebuie sa scoata bani, nu sa scoata. Eu cu el trebuie s-o spargem. Eu iau jucatori de la el si spargem gheata. Vreau spectacol, sa vina lumea sa vada! Le maresc salariile jucatorilor, altfel n-avem nicio sansa. Te bate Ludogoret! Hagi produce jucatori, mi-a dat jucatori ca nu-i cumpara altcineva in Romania. Asta e misiunea lui, sa faca, sa produca, ia bani. Ce, facem barter? Eu ii dau bani pe jucatori!", a spus Becali la PRO X.