FCSB s-a impus cu 4-1 în fața lui Metaloglobus, într-un meci din etapa 28 a Superligii, care s-a jucat pe Arena Națională.

Roș-albaștrii se află pe locul șapte în clasament, la trei lungimi de ultimul loc care duce în play-off, ocupat în acest moment de FC Argeș.

Mihai Stoica a explicat de ce FCSB nu merită să fie în play-off

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a analizat șansele echipei sale de a intra în play-off.

Mihai Stoica a fost sincer și a explicat de ce consideră că formația campioană a României nu merită să fie în primele șase echipe din Superliga la finalul sezonului regulat.

„Calculele sunt foarte simple. (…) Noi, la momentul ăsta, nu știu dacă merităm. Atâta timp cât pierzi 6 puncte cu FC Argeș, pierzi 4 puncte cu Sibiul, te bate Slobozia acasă, te bate Metaloglobus după ce conduci, te bate Botoșani după ce conduci, te bate CFR Cluj după ce conduci. Așa, să ne luăm de fleacuri că greșeli de arbitraj, că ratări, astea sunt fleacuri. Până la urmă, grosul acolo s-a pierdut”, a spus MM Stoica, conform Fanatik.ro.

Ultimele două meciuri ale lui FCSB din acest sezon regulat sunt cu UTA în deplasare și cu ”U” Cluj pe teren propriu.