"La Juventus au vazut ca nu sunt un vanzator de iluzii!" Cristiano Ronaldo da cartile pe fata: cum s-a adaptat in Italia si ce planuri de viitor are

Cristiano Ronaldo a inceput o noua aventura fotbalistica la Juventus.

Cristiano Ronaldo a vorbit intr-un interviu acordat revistei ICON El Pais despre diferite aspecte din viata sa de dupa plecarea de la Real Madrid vara trecuta.

Portughezul a tinut sa asigure pe toata lumea ca s-a adaptat perfect la noua sa viata din Italia.

"Primul lucru pe care il fac atunci cand ajung la un nou club este acela de a fi eu insumi, nu incerc sa par altcineva. Etica mea in ceea ce priveste munca este aceeasi. Trebuie sa fii umil, sa inveti ca nu cunosti totul. Daca esti inteligent, vei acumula lucruri marunte care te vor ajuta sa te transformi intr-un sportiv mai bun. La Juve m-am adaptat perfect. Cei de acolo au vazut ca nu sunt un vanzator de iluzii. El este Cristiano si a ajuns ceea ce este pentru ca are grija de el. Una este sa vorbesti si alta este sa faci lucruri. De ce am castigat cinci trofee Balonul de Aur si cinci UEFA Champions League?", a declarat starul portughez.

Cristiano a plecat de la Manchester United in vara lui 2009 si a ajuns la Rela Madrid in schimbul a 96 de milioane de euro. Dupa noua ani si 450 de goluri marcate in tricoul echipei de pe Santiago Bernabeu, el a ajuns la Juventus in schimbul a 100 de milioane de euro.

"Este adevarat ca am simtit presiunea de la o varsta foarte frageda. Cand am venit la Real Madrid, am fost cel mai scump transfer din istoria de pana atunci. La Manchester, dupa ce am castigat Balonul de Aur la varsta de 23 de ani, oamenii deja se gandeau ca trebuie sa fiu in top. In ultimii 10-12 ani am simtit mereu aceasta presiune in plus", a marturisit CR7.

Mai mult, starul portughez a vorbit despre planurile sale de viitor atunci cand cariera sa ca jucator se va incheia. Cristiano nu ar spune nu unei cariere de antrenor. "Nu exclud aceasta posibilitate", a spus Ronaldo.