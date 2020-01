BREAKING NEWS: Bianca Andreescu nu va participa la Australian Open 2020 | Afla motivul pentru care a luat aceasta decizie

Bianca Andreescu nu va participa la Australian Open 2020. Jucatoarea canadianca cu origini romane nu se va deplasa in Australia intrucat este nevoita sa isi respecte in totalitate planul de recuperare fizica.

"Australian Open vine prea devreme in procesul meu de recuperare. Din nefericire, nu voi putea juca in acest an. Mi-a fost foarte greu sa iau aceasta decizie, deoarece iubesc sa joc la Melbourne, dar sunt nevoita sa respect planul de recuperare cat priveste genunchiul si corpul meu. Abia astept sa revin in Australia cat de curand!" a scris Bianca Andreescu pe Twitter.



Bianca Andreescu ocupa in prezent locul 6 in clasamentul WTA, dar nu va pierde foarte multe puncte dupa Australian Open, in conditiile in care in 2019 a ajuns doar pana in turul 2 la Grand Slam-ul australian.

Open is unfortunately too soon in my rehab process and I sadly will not be able to play in it this year. It was a very tough decision to make as I love to play in Melbourne but I have to respect the recuperation plan for my knee and body. I can’t wait to come back to Aus soon x