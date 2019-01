AUSTRALIAN OPEN | VICTORIE impresionanta pentru Bianca Andreescu! Romanca de 18 ani ce reprezinta Canada trece in turul al doilea la Melbourne dupa un meci MARATON

Bianca Andreescu, locul 106 WTA, continua sa impresioneze in circuitul feminin de tenis!

Tanara sportiva din Canada cu origini romanesti s-a calificat in turul secund la Australian Open 2019 dupa ce a trecut in trei seturi disputate de americanca in varsta de 16 ani, Whitney Osuigwe, locul 198 WTA.

Bianca Andreescu s-a impus la capatul unui meci care a durat doua ore si 50 de minute de joc, scor 7-6 (1), (0)6-7, 6-3. In turul urmator, Andreescu o va intalni pe letona Anastasija Sevastova, care a trecut in minimul de seturi de Mona Barthel.

Bianca Andreescu a surprins pe toata lumea inca de acum o saptamana si jumatate, cand a reusit sa ajunga pana in finala turneului de la Auckland, acolo unde a fost invinsa cu greu de Julia Goerges. Canadianca in varsta de 18 ani a invins la comeptitia din Noua Zeelanda sportive ca Timea Babos, Caroline Wozniacki sau Venus Williams.