Jucatoarea care a intrecut-o pe Simona Halep in clasamentul WTA si lucreaza acum cu fostul antrenor al romancei ofera DECLARATIA ZILEI

Din articol Naomi Osaka, debut promitator alaturi de fostul antrenor al Simonei Halep

Simona Halep are sansa de a urca din nou in top 3 WTA chiar in luna ianuarie.

Naomi Osaka si-a inceput bine parteneriatul cu fostul antrenor al Simonei Halep, belgianul Wim Fisette. Numarul 4 WTA va reveni pe locul 3 incepand de luni, 13 ianuarie, depasind-o pe Simona Halep cu 34 de puncte in ierarhia mondiala.

Sportiva din Japonia i-a amuzat pe jurnalisti la Brisbane, spunand: "Astazi am invatat ca, daca ma opresc din a ma plange, de obicei mi se intampla lucruri bune. Sper sa pot aplica lectia invatata azi si in viitor," a declarat Naomi Osaka pentru WTA dupa meciul din sferturile de finala de la WTA Brisbane.

Naomi Osaka s-a calificat in semifinalele competitiei de la Brisbane, depasind-o in faza ultimelor opt pe olandeza Kiki Bertens, scor 6-3, 3-6, 6-3, dupa exact doua ore de joc. In primul meci jucat in acest turneu, Osaka o invinsese pe Sofia Kenin cu 6-7, 6-3, 6-1.

Osaka va juca pentru un loc in finala impotriva cehoaicei Karolina Pliskova, in vreme ce semifinala jumatatii opuse de tablou le va pune fata in fata pe Madison Keys si Petra Kvitova.