SIMONA HALEP, UN PAS INAPOI in clasamentul WTA | Pe ce pozitie va cadea romanca incepand de luni 

Simona Halep va reveni pe locul al patrulea al clasamentului WTA incepand de luni, 13 ianuarie dupa ce Naomi Osaka a reusit sa se califice in semifinalele turneului WTA de la Brisbane, aparandu-si punctele castigate acolo in 2018.

Cu Wim Fisette in loja, fost antrenor al Simonei Halep, Osaka a debutat imbucurator in acest sezon, inregistrand un progres notabil la serviciu. Japoneza a servit 22 de asi in ultimele doua meciuri jucate in competitie, dintre care 18 in partida disputata contra Sofiei Kenin.



Simona Halep, cu 5462 de puncte WTA va fi devansata de Naomi Osaka la o diferenta de 34 de unitati. Ecartul poate fi usor recuperat in saptamanile urmatoare, in conditiile in care Osaka s-a impus la Australian Open in 2019, iar orice rezultat mai slab de acesta va insemna deductii importante ale punctajului sau total.

Pliskova on facing Osaka: “Last time we played in Melbourne and it was pretty close, all the matches are always one break in each set. There's not many chances because she can serve well, I can serve well, so it's going to be about couple points.” #BrisbaneTennis pic.twitter.com/t6Xc6JwYab