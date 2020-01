DRUM LIBER CATRE FINALA? Simona Halep scapa de trei adversare redutabile la primul turneu din 2020 

Din articol Simona Halep, a doua favorita la turneul WTA Adelaide

Simona Halep nu va fi nevoita sa infrunte trei adversare de top care initial se inscrisesera la turneul WTA de la Adelaide.

Simona Halep a primit primele vesti bune in sezonul 2020 inainte de a intra pentru prima oara pe terenul de tenis intr-un meci oficial. Numarul 3 WTA a aflat in aceasta saptamana ca nu va fi nevoita sa se dueleze cu trei dintre primele zece favorite ale turneului WTA International de la Adelaide.

Competitia din orasul natal al lui Darren Cahill va fi lipsita de prezentele Johannei Konta, Anastasiei Pavlyuchenkova si a lui Venus Williams, cea din urma primind la finalul lui 2018 un wildcard pentru a lua parte la acest turneu.

Simona Halep, a doua favorita la turneul WTA Adelaide



In turneul WTA de la Adelaide, programat pentru saptamana 13-18 ianuarie vor mai participa Ashleigh Barty, lider mondial in circuitul feminin, Petra Kvitova, Kiki Bertens, Sofia Kenin sau Petra Martic, toate jucatoare clasate in top 15 WTA.

Halep va mai juca in luna ianuarie la Australian Open, primul turneu de mare slem al stagiunii 2020, programat sa se desfasoare intre 20 ianuarie si 2 februarie. Finala turneului feminin de simplu se va derula in data de intai februarie.