FOTO | Ce a facut Simona Halep cu iubitul ei la Adelaide, cu doar trei zile inaintea primului meci oficial 

Simona Halep va juca la Adelaide primul sau turneu WTA in sezonul 2020.

Simona Halep a vizitat piata alimentara din Adelaide, orasul natal al lui Darren Cahill unde va debuta in mod oficial in stagiunea 2020.

"M-am distrat de minune vizitand piata centrala a orasului Adelaide si incercand produsele locale. Multumesc pentru ghid!" a scris Simona Halep pe retelele sociale.

Had a great time visiting the Adelaide Central Market yesterday and trying the local produce ☺️???? Thanks for the tour @AdelaideTennis @AdelCentralMkt @southaustralia #seesouthaustralia pic.twitter.com/XXpEvXCljl — Simona Halep (@Simona_Halep) January 9, 2020

Simona Halep: "Adelaide seamana cu orasul meu natal, Constanta."



"Darren mi-a trimis fotografia cu anuntul si am spus ca voi juca aici cu siguranta. Am decis din prima secunda. Este minunat ca au reconstruit stadionul si au facut un asemenea proiect mare. Este grozav pentru ca orasul este foarte frumos si cred ca era nevoie de un turneu aici. Ma voi bucura de timpul petrecut acolo si sper sa joc bine ca sa pot avea un rezultat bun. Am amintiri frumoase din Adelaide. Am petrecut acolo 10-12 zile si asta inseamna mult pentru mine. Seamana mult cu orasul meu natal, Constanta. Este mic, linistit, cu oameni amabili si cel mai important lucru este ca oamenii din Australia sunt relaxati si te fac si pe tine sa te simti la fel. Nu simti presiunea vietii de zi cu zi. La sfarsitul zilei te bucuri de o bere, iar maine o iei de la capat. Am inteles asta de la Darren si asta e foarte bine," a spus Simona Halep intr-un interviu oferit reprezentantilor turneului WTA de la Adelaide.

Tot la Adelaide, Simona Halep s-a plimbat cu iubitul sau, Toni Iuruc si s-a antrenat din greu pentru primul turneu al anului, acolo unde s-ar putea duela cu Ashleigh Barty, Petra Kvitova sau Kiki Bertens.