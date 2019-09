Bianca Andreescu, de la ZERO la HERO: "Anul trecut pe vremea asta eram acasa, accidentata! Stateam in pat!"

Bianca Andreescu a fost entuziasmata dar in acelasi timp pe cat se poate de lucida la conferinta de presa de dupa victoria in finala US Open obtinuta impotriva Serenei Williams, scor 6-3, 7-5.

„Am avut niste indoieli, dar mi-am spus sa raman la tactica mea. A inceput sa joace mult mai bine si cred ca publicul a ajutat-o mult, de asemenea,” a spus Bianca despre revenirea Serenei din setul 2, de la 1-5 la 5-5.

„Am blocat zgomotul. Abia puteam sa imi aud gandurile, a fost foarte galagios. E un turneu special, sunt sigur ca pentru americani este frumos sa vina aici la US Open. Am auzit scandari pozitive si pentru mine,” a adaugat Bianca Andreescu, referitor la gestul sau de a-si astupa urechile cu degetele.

Bianca Andreescu: „Anul trecut pe vremea aceasta eram acasa, accidentata. Stateam la pat.”

„Pe parcursul intregii zile am incercat sa respir cat pot de mult, pentru a-mi tine nervii in frau. Planul meu a fost sa o fac sa munceasca pentru fiecare minge si sa trebuiasca sa returneze multe mingi. Cred ca a fost intimidata de tactica aleasa de mine,” a spus Bianca in legatura cu ziua finalei si planul tactic.

„Cred ca sunt anumite similaritati intre jocul meu si al Serenei. Ne place sa scurtam punctele, cu stilul nostru agresiv, ne place sa folosim serva spre avantajul nostru si cred ca luptam din greu. In acelasi timp, vreau sa imi consacru numele, stiu ca am un joc diferit de celelalte jucatoare din circuit, iar acesta reprezinta un avantaj pentru mine,” s-a pronuntat noul numar 5 WTA despre posibilele asemanari dintre ea si Serena Williams.

Bianca Andreescu: „Cea mai mare arma pe care poti sa o ai in tenis este sa fii pregatit.”

„Am visat acest moment de foarte mult timp. Dupa ce am castigat Orange Bowl (n.r. unul din cele 5 turnee mari la nivel de juniori) am inceput sa cred ca pot sa ajung la acest nivel,” a spus Andreescu.

Bianca Andreescu: „De atunci mi-am imaginat in fiecare zi ca voi castiga un turneu de Grand Slam, iar acest lucru devenind realitate e nebunesc!”

„A fost un obiectiv special pentru mine, acesta de a-i motiva pe copiii sportivi, in mod special pe tinerii canadieni. Canada e o tara uimitoare. E multiculturala, asa ca nu am avut probleme crescand acolo avand parinti romani. De aceea imi iubesc tara atat de mult. Nu pot sa multumesc suficient Federatiei Canadiene de Tenis, am fost parte a proiectului lor de la 10 ani, iar programul lor mi-a facut foarte mult bine. Fara ajutorul lor, sigur nu as fi fost aici.

Despre faima si planurile de viitor

„Vreau sa castig cat mai multe turnee de mare slem si sa devin numarul 1 WTA. Nu m-am gandit niciodata la faima, dar nu ma plang daca vine ca bonus. Ma straduiesc sa fiu ca Serena Williams si, cine stie, poate voi fi chiar mai buna,” a conchis Bianca Andreescu.

Bianca Andreescu a devenit ieri prima tenismena din Canada care castiga un turneu de Grand Slam. Cel mai bun rezultat obtinut de o tenismena din Tara Frunzei de Artar fusese finala de la Wimbledon 2014 atinsa de Eugenie Bouchard.