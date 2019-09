Simona Halep a contribuit la ascensiunea Biancai Andreescu! Ce sfaturi i-a oferit fostul lider mondial revelatiei de la US Open

Bianca Andreescu este revelatia anului in tenisul feminin, dar poate ca jucatoarea din Canada cu origini romane nu ar fi ajuns aici daca n-ar fi primit la timpul potrivit cateva sfaturi inspirate.

Una dintre persoanele care au sfatuit-o in momentul oportun a fost tocmai Simona Halep, cu care s-a intalnit in 2016 in timpul turneului de la Toronto.

Simona Halep avea sa declare despre acea discutie cu Bianca Andreescu urmatoarele: „Am sfatuit-o sa treaca la profesionisti. Eu mi-am jucat junioratul pana la 18 ani si cred ca am asteptat prea mult. Sunt mandra de faptul ca am reusit sa castig un turneu de Grand Slam la junioare, a fost foarte important pentru mine, dar pentru a ajunge in topul clasamentului WTA trebuie sa incepi sa joci mai devreme la senioare” , a spus Simona.

Bianca Andreescu a pus in practica sfatul oferit de Simona Halep si a devenit jucatoare profesionista in acelasi an, 2016. Trei ani mai tarziu, Bianca joaca prima sa finala de turneu de mare slem, impotriva Serenei Williams.

Partida va avea loc sambata, 7 septembrie, incepand cu ora 23.00.