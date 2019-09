BIANCA ANDREESCU, CAMPIOANA US OPEN 2019: "E un vis devenit realitate!" Suma URIASA castigata 

Bianca Andreescu a castigat finala US Open 2019 cu Serena Williams in doua seturi.

Bianca Andreescu devine campioana la US Open la doar 19 ani! Jucatoarea canadiana de origine romana a invins-o pe Serena Williams in doua seturi, scor 6-3; 7-5, si si-a adjudecat primul Grand Slam din cariera, la chiar prima finala jucata! Bianca a fost emotionata la final si si-a cerut scuze in fata publicului de la New York. Arena Rod Laver a sustinut-o pe Serena Williams.



Bianca Andreescu: Am muncit mult ca sa ajung aici!

"E atat de greu de explicat, de descris in cuvinte. Sunt recunoscatoare, sunt binecuvantata, am muncit mult ca sa ajung aici. Anul acesta fost ca un vis devenit realitate, sa ajung sa lupt cu Serena pe aceasta arena, cu o legenda a sportului, e minunat.

N-a fost simplu deloc, am incercat sa ma pregatesc cat mai bine inainte de meci, sa intru pe teren si sa nu ma gandesc la adversara, e usor de zis dar mai greu de facut. Sunt mandra de cum am jucat", a spus Bianca la ceremonia de inmanare a trofeului.



Bianca Andreescu catre public: Imi pare rau, stiu ca tineati cu Serena

"Publicul, stiu ca voiati sa castige Serena, imi pare rau. Ma asteptam ca Serena sa revina, a facut asta de atatea ori, e un motiv pentru care este o mare campioana, am incercat sa raman in joc si sa blochez totul. A inceput sa serveasca mult mai bine, ma bucur de cum am gestionat momentului."

In urma cu un an, Bianca nu a reusit sa treaca de calificari la US Open. "Anul trecut nu a fost o perioada usoara, aveam multe accidentari. Mi-am spus sa nu renunt, am avut un presezon foarte mult, multumesc echipei mele pentru ca mi-a fost alaturi. Le dedic aceasta victorie. Am muncit si mi-am pastrat increderea".



Bianca Andreescu le-a multumit parintilor dupa victoria din finala US Open





"Nu pot sa le multumesc suficient parintilor mei pentru tot ceea ce au facut pentru mine. A fost o calatorie lunga, poate ca nu atat de lunga, am doar 19 ani, dar nu a fost usor. Le multumesc si hai sa continuam!", a incheiat tanara jucatoare.

3.850.000 DE DOLARI A INCASAT BIANCA ANDREESCU PENTRU VICTORIA DE LA US OPEN 2019!

Bianca Andreescu o detroneaza pe Simona Halep de pe locul 5 in clasamentul WTA in urma victoriei de la US Open.