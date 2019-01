AUSTRALIAN OPEN | Serena Williams INCA MAI ARE probleme dupa nastere! "Am crezut ca sunt in super forma, dar am vazut ca am trei colacei!"

Serena Williams a marturisit prin ce schimbari trece dupa nastere.

Serena Williams este deja in sferturile de finala la Australian Open. Ea nu a pierdut la Melbourne niciun set si a cedat in trei meciuri doar 9 game-uri, aratand un tenis de mare calitate. Pana acum, americanca in varsta de 37 de ani le-a invins pe Tatjana Maria (6-0, 6-2), Eugenie Bouchard (6-2, 6-2) si Dayana Yastremska (6-2, 6-1). In optimile de finala, multipla castigatoare de Grand Slam se va duela cu liderul mondial din WTA, Simona Halep.

Totusi, intr-un moment de sinceritate, americanca a marturisit pe contul personal de Twitter ca inca se mai confrunta cu problemele de dupa nastere, chiar daca fiica ei, Olympia, are acum un an si 5 luni.

"Am avut sentimentul ca sunt in super forma, apoi m-am asezat si am vazut ca am trei colacei. Multumesc, Olyimpia! Stie cineva la ce ma refer? Nu fiti descurajate! Eu joc tenis profesionist si inteleg perfect corpul de dupa nastere. Merita in totalitate si-l iubesc!", a scris Serena Williams pe contul personal de Twitter.