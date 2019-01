AUSTRALIAN OPEN | SCENE INCREDIBILE! Maria Sharapova, HUIDUITA la Melbourne: ce s-a intamplat cu rusoaica

Maria Sharapova a fost eliminata de la Australian Open in optimile de finala de catre favorita gazdelor, australianca Ashleigh Barty, scor 6-4, 1-6, 4-6, dupa doua ore si 25 de minute de joc. Totusi, rusoaica a infuriat publicul aflat pe Rod Laver arena.

Masha a fost dominata clar in setul secund al confruntarii cu favorita gazdelor, iar in pauza dintre seturi, ea a mers la vestiar, acolo unde a petrecut 7 minute, fapt care i-a scos din minti pe cei prezenti in tribune. Cand s-a intors, rusoaica a fost huiduita zdravan de spectatori.

Chiar si asa, ea nu a comentat incidentul la conferinta de presa. "Ce raspuns vreti la aceasta intrebare? E o intrebare prosteasca", a fost replica Mariei dupa ce a fost intrebata daca reactia spectatorilor i-a afectat jocul.

In continuare, Barty o va intalni in sferturi la Melbourne pe Kvitova, care a trecut si ea de Amanda Anisimova, scor 6-2, 6-1.

Maria Sharapova was asked about being booed on court, and where it impacted her...

“What do you want me to stay to that question... I think it’s a silly question to ask.”#AusOpen