Ashleigh Barty, LIDER ADEVARAT in WTA! Si-a zdrobit adversara in primul tur la Wimbledon 2019

Ashleigh Barty a distrus-o pe Saisai Zheng in doua seturi in primul tur de la Wimbledon 2019!

Australianca Ashleigh Barty e pe val in aceasta perioada. Numarul 1 WTA a obtinut a 13-a victorie la rand, 6-4, 6-2 cu chinezoaica Saisai Zheng si s-a calificat in turl doi la Wimbledon 2019. Barty s-a impus in o ora si un sfert in fata adversarei ei, care a comis 24 de erori nefortate.

In turul urmator, Barty se dueleaza cu belgianca Alison van Uytvanck (58 WTA), care a trecut in primul tur de rusoaica Svetlana Kuznetova, fosta nr. 2 mondial, cu 6-4, 4-6, 6-2.



Rezultate Wimbledon 2019 turul 1:

Harriet Dart (Marea Britanie) - Christina McHale (SUA) 4-6, 6-4, 6-4

Kaia Kanepi (Estonia) - Stefanie Voegele (Elvetia) 5-7, 7-5, 6-4

Lauren Davis (SUA) - Katerina Kozlova (Ucraina) 6-3, 6-2

Angelique Kerber (Germania/N.5) - Tatjana Maria (Germania) 6-4, 6-3

Barbora Strikova (Cehia) - Lesia Turenko (Ucraina/N.32) 6-3, 6-2

Elise Mertens (Belgia/N.21) - Fiona Ferro (Franta) 6-2, 6-0

Monica Niculescu (Romania) - Andrea Petkovic (Germania) 2-6, 6-2, 7-5

Qiang Wang (China/N.15) - Vera Lapko (Belarus) 6-2, 6-2

Sloane Stephens (SUA/N.9) - Timea Bacsinszky (Elvetia) 6-2, 6-4

Katerina Siniakova (Cehia) - Ekaterina Aleksandrova (Rusia) 2-6, 6-1, 6-1

Magda Linette (Polonia) - Anna Kalinskaia (Rusia) 6-0, 7-6 (11/9)