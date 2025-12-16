VIDEO Ăștia fotbaliști! Echipa din Champions League cu 7 meciuri în 23 de zile e lider în campionat și la un punct de primăvara UCL

Ăștia fotbaliști! Echipa din Champions League cu 7 meciuri &icirc;n 23 de zile e lider &icirc;n campionat și la un punct de primăvara UCL Fotbal extern
Perioadă mai mult decât aglomerată în noiembrie și decembrie.

Union Saint GilloisePromise DavidRaul FloruczChampions LeagueJupiler Pro League
Union Saint-Gilloise, campioana en-titre a Belgiei, a ajuns la 7 meciuri jucate în 23 de zile!

În ciuda acestui veritabil tur de forță, echipa lui Raul Florucz (acum accidentat) este lider în Jupiler Pro League și momentan la un punct de primăvara europeană în Champions League.

Însă ”jucătorii de la Union au obosit și abia își trag sufletul după 7 meciuri în 23 de zile”, titrează La Derniere Heure, în ciuda faptului că fotbaliștii campioni ai Belgiei ”au tot repetat că preferă să joace decât să se antreneze”.

Ultimele rezultate au fost mai degrabă departe de cele dorite, cu un palmares totuși pozitiv: trei victorii, două egaluri și două înfrângeri.

Cele 7 meciuri jucate în 23 de zile de Union Saint-Gilloise: palmaresul este pozitiv

22 noiembrie: 2-0 (a) cu Cercle Brugge (Jupiler Pro League)

25 noiembrie: 1-0 (d) cu Galatasaray Istanbul (Champions League)

30 noiembrie: 0-1 (d) cu Anderlecht Bruxelles (Jupiler Pro League)

3 decembrie: 2-1 (a) cu Zulte Waregem (Cupa Belgiei)

6 decembrie: 1-1 (a) cu Gent (Jupiler Pro League)

9 decembrie: 2-3 (a) cu Olympique Marseille (Champions League)

14 decembrie: 1-1 (d) cu Charleroi (Jupiler Pro League)

Foto: Promise David, atacantul canadian de origine nigeriană al lui Union Saint-Gilloise, cu 11 goluri în acest sezon

Clasamentul din Belgia

