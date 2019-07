"Vreau sa plec, imi vine sa plang!" Naomi Osaka a cedat la conferinta, dupa ce a fost eliminata in primul tur la Wimbledon! VIDEO

Naomi Osaka a fost eliminata in mod neasteptat de Yulia Putintseva (39 WTA) in primul tur al turneului Wimbledon.

Yulia Putintseva a castigat meciul cu 7-6(4), 6-2 în faţa japonezei. Naomi Osaka nu si-a putut stapani emotiile, parasind conferinta in lacrimi.

Japoneza a intrebat ofiterul de presa ,,Pot sa plec? Simt ca o sa incep sa plang''.

Jucatoarea s-a ridicat si a parasit sala se desfasura conferinta de presa.

"I feel like I'm about to cry."@Naomi_Osaka_ leaves her press conference in tears following her first round loss to Putintseva.#Wimbledon pic.twitter.com/JasXryhe5x